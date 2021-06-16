SON DAKİKA | 16 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını birçok ülkede oldugu gibi Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda rekor seviyelere çıkan vaka ve vefat sayılarının ardından Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıktı. Türkiye'de 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma süreci meyvesini kısa sürede verdi ve vaka sayıları kademeli olarak 10 binin altına kadar geriledi. Aylar sonra en düşük seviyeleri gören vaka sayıları son iki gündür biraz da olsa artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı 16 Haziran'a ilişkin koronavirüs güncel tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...