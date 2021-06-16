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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Asrın projesinde gurur: Kanal İstanbul başlıyor! İşte ilk görüntüler
Giriş Tarihi: 16.6.2021 07:02

Son dakika | Asrın projesinde gurur: başlıyor! İşte ilk görüntüler

Şerif Can Şerif Can
Son dakika | Asrın projesinde gurur günü: Kanal İstanbul başlıyor

Son dakika haberi: Ve asrın projesi 'da beklenen gün çok yakın. Başkan "temeli atıyoruz" dedi. Çalışmalar başladı. SABAH, 26 Haziran'da ilk temeli atılacak çalışmalarının başladığı bölgede halkın nabzını tuttu. 'Muhalefet her güzel şeye karşı çıkıyor' diyen bölge sakinleri projeyle yepyeni bir yaşama kavuşacaklarını söylüyor. İşte Kanal İstanbul'dan son dakika gelişmeleri ve önemli görüşler

Son dakika haberi: 'un ilk köprüsünün temelinin atılacağı noktada çalışmalar sürüyor. Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi ve Başakşehir Şamlar Mahallesi arasında kurulan şantiyede 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tören yapılması bekleniyor. Ulaşımda çığır açan; Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi büyük projelerin ardından yapılacak , Boğaz trafiğini rahatlatarak uluslararası ulaşımın da aksamadan devam etmesini sağlayacak.

Son dakika | Asrın projesinde gurur günü: Kanal İstanbul başlıyor

Dev projenin başladığı bölgede vatandaşların nabzını tutan SABAH, bölge halkının heyecanına ortak oldu.

SAZLIBOSNA MAHALLE MUHTARI OKTAY TEKE: 'un bize bir zararı yok. Burası Türkiye'nin en lüks yerlerinden biri olacak. Kanal İstanbul Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak bir projedir. Yüzyıl sonrasına baktığımızda çok olumlu bir proje olduğunu görmek mümkün. Çocuklarımız, torunlarımız için heyecanlıyız, gururluyuz. Sadece Sazlıbosna'yı değil, Türkiye'yi ilgilendiren bir proje. Bu kanal, İstanbul'un kalbi olacak.

Son dakika | Asrın projesinde gurur günü: Kanal İstanbul başlıyor

Başkan geçtiğimiz hafta yaptığı son dakika açıklamasında 'da ilk köprü temelinin bu ay yapılacağını açıklamış ve tarih 26 Haziran olarak belirlenmişti

Son dakika | Asrın projesinde gurur günü: Kanal İstanbul başlıyor

SEMIH DEMİRBAY: , mahallemiz açısından da Türkiye açısından da iyi bir proje. Bu sayede iyi bir geleceğimiz olur inşallah. Bu proje ile birlikte yeni bir yaşam bizi bekliyor. Ben Kanal İstanbul'un olmasını istiyorum.

Son dakika | Asrın projesinde gurur günü: Kanal İstanbul başlıyor

KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRÜ TURGAY ÇOLAK: çalışmaları kapsamında Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu üzerindeki geçişi sağlayacak Sazlıdere köprüsünün şantiyesinde çalışmalarımız 29 Mayıs'ta başlamış olup hem batı hem doğu pilonunda hızlanarak artmaktadır. Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta. Köprüyü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete alacağız.

Son dakika | Asrın projesinde gurur günü: Kanal İstanbul başlıyor

ÇEVRE DOSTU, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HARİKASI

Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanacak şekilde tasarlanan su yolu projesi güzergahında yapılacak ilk köprüye ilişkin detaylar belli oldu. Haziran ayının son haftası temelinin atılması beklenen ilk köprü, "gergin eğik askılı" olarak Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir- Bahçeşehir-Nakkaş Kesimi (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek. Toplam uzunluğu bin 618 metre olacak köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Platform genişliği 46 metre olacak köprünün "Diamond" geometrisi ile tasarlanan kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

Son dakika | Asrın projesinde gurur günü: Kanal İstanbul başlıyor

SIRF MUHALİF OLMAK İÇİN YAPILAN ESERLERİ GÖRMÜYORLAR

YILMAZ BARLAS: Cumhurbaşkanımız her zaman Türkiye'nin güçlü bir devlet olmak için çağ atlayacağını, atılım yapacağını söylüyor. Bunun için bu projenin yapılması gerekiyorsa olacak. Bu projenin faydaları var. Bizler için, köyümüz, hükümetimiz ve devletimiz için iyi olacak. Sırf muhalif olmak için yapılan eserleri de görmüyorlar.

Son dakika | Asrın projesinde gurur günü: Kanal İstanbul başlıyor

MAHİR ÇETİN: Mahalleli olarak 'un yapılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimiz uygun görmüşler biz de destekliyoruz. Bu projeye karşı olanlar her şeye karşı çıkıyor zaten.

Başkan Erdoğan'ın katılımı bekleniyor

26 Haziran'daki temel atma törenine Başkan 'ın katılması bekleniyor

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Son dakika | Asrın projesinde gurur: Kanal İstanbul başlıyor! İşte ilk görüntüler
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