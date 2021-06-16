SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 35 yaş üzeri tüm vatandaşların aşı randevusu açılıyor

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ İNSANÜSTÜ GAYRETLE ÇALIŞTI"

Sağlık çalışanlarımız insanüstü gayretlerle çalıştı. Her bir vatandaşımıza bugünlere ulaşmamızda gösterdiği birliktelik ve sabır için müteşekkirim.

Sağlık ordumuz gücünü, hastalarımızı tedavi etmekten vatandaşlarımızı koruyacak olan aşı programına kaydırmış durumda.

AŞILAMADA YENİ YAŞ GRUBU BELLİ OLDU

Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık ve sağlıklı yarınların habercisi gün gibi ortadadır. Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Son bir hafta içinde; aşılarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplumsal bağışıklığa ulaşacağımız zamana az kaldı | Video

"UYGULADIĞIMIZ DOZ SAYISI 37 MİLYONU BULDU"

Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Bugün itibariyle birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu.

"SAĞLIK TEŞKİLATIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu güce güvenin demiştik. Bunun bir işaret zamiri olduğundan bahisle kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar oluyor. Bu gücün sahibi elbette Devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür. Bu güce güveni güçlü şekilde gösteren halkımıza ve bu gücün en önemli unsurlarından biri olan sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum.