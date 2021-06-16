SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplumsal bağışıklığa ulaşacağımız zamana az kaldı | Video
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Son Dakika Haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle bir araya gelirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğine vurgu yapan Bakan Koca, "Aşı ile toplumsal bağışıklığa ulaşacağımız zamana az kaldı. Güçlü sağlık alt yapımızı ve halkımızı gösterdiği ilgi ile toplumsal bağışıklığa her geçen gün yaklaşıyoruz. Bugüne kadar toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu" ifadelerine yer verdi. İşte son dakika haberinin detayları...