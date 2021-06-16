Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yeni aşı randevusu uygulaması başladı

Bakan Koca dün de yaptığı açıklamada, aşılama sürecinde hızlanmaya değinerek şunları söylemişti:

1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk.