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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:05 Son Güncelleme: 16.6.2021 11:22

| Sağlık Bakanı duyurdu: Yeni uygulaması başladı

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yeni aşı randevusu uygulaması başladı

haberi... Sağlık Bakanı aşı ve randevu sistemi ile ilgili yeni bir uygulama başlattıklarını bildirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." dedi.

haberi: Sağlık Bakanı , "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? "Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca dün de yaptığı açıklamada, aşılama sürecinde hızlanmaya değinerek şunları söylemişti:

1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk.

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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yeni aşı randevusu uygulaması başladı
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