Son dakika: Kısıtlamalar kalkacak mı? Yeni tavsiye kararları neler olacak? Bilim Kurulu toplanıyor...

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü toplantıda öncelikli olarak son durumu ele alacak. 5-6 bin seyrinde ilerleyen vakaları analiz edecek olan kurul, dünyadaki yeni varyantların etkilerini değerlendirecek.

Kurulun yine en önemli gündemlerinden biri aşılama olacak. Günlük aşılama oranı 1 milyon 250 bine dayanırken, Bilim Kurulu aşının vaka artış hızı, ölü sayısı ve hastane doluluk oranlarına yönelik olumlu etkisini de masaya yatıracak.

21 Haziran'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesi, kısıtlamalara yönelik değerlendirmeler de yapılacak. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı ve hafta içi 22.00'de başlayıp 05.00'te sona eren kısıtlamayı ele alacak kurul, tavsiyelerini bir kez daha iletecek.