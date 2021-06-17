Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Ankara'da | Video

HULUSİ AKAR İLE GÖRÜŞECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşıyla bir araya gelecek. Görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

ANITKABİR'E ZİYARET

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Kramp-Karrenbauer, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e geldi.

Kramp-Karrenbauer, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip, Anıtkabir özel defterini imzalayarak şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun anısına, ülkesi için yaptıkları karşısında ve Türk-Alman dostluğuna bağlılık içinde derin saygılarımla."