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Giriş Tarihi: 17.6.2021 15:17 Son Güncelleme: 17.6.2021 15:28

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, 'da

AA
Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Ankara'da

Almanya Savunma Bakanı -Karrenbauer, resmi ziyaret kapsamında 'ye geldi. Kramp-Karrenbauer, beraberindeki heyetle 'i ziyaret etti.

Almanya Savunma Bakanı -Karrenbauer, resmi ziyaret kapsamında 'ye geldi.

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Ankara'da | Video

HULUSİ AKAR İLE GÖRÜŞECEK

Milli Savunma Bakanı , Alman mevkidaşıyla bir araya gelecek. Görüşmede, 'nde alınan kararların yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

ANITKABİR'E ZİYARET

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Kramp-Karrenbauer, beraberindeki heyetle 'e geldi.

Kramp-Karrenbauer, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip, Anıtkabir özel defterini imzalayarak şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun anısına, ülkesi için yaptıkları karşısında ve Türk-Alman dostluğuna bağlılık içinde derin saygılarımla."

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Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Ankara'da
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