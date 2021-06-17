Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Ankara'da | Video

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Kramp-Karrenbauer, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşıyla bir araya gelecek. Görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.