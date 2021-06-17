Okullarda ikinci dönem 2 Temmuz'da sona erecek. Öğrenciler, yaz tatiline kavuşmayı beklerken E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinde de karne notları ve devamsızlık sorgulama gibi işlemleri gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, E Okul VBS girişi ile karne notları, devamsızlık, dönem sonu not ortalaması ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ