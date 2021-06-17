Son dakika: 17 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

17 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 62 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 12'a yükseldi. Toplamda 57 milyon 899 bin 862 test yapıldı.

Bugün yapılan 225 bin 64 testten, 5 bin 904 yeni vaka sayısı, 509 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 354 bin 153 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 143 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 219 bin 797'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 860 olduğu açıklandı.

16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 16 Haziran tarihinde 227 bin 163 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 221 olurken, hasta sayısı 548 oldu. Ağır hasta sayısı ise 881 olarak kayıtlara geçti. Bugün vefat sayısında düşüş yaşanırken, 71 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı ise 48 bin 950'ye yükseldi.