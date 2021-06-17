Son dakika: 17 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberleri: Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de görülen koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle nisan ayında artışa geçen vaka ve vefat sayılarından sonra Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıkmıştı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan tam kapanma meyvelerini kısa sürede verdi ve vaka sayısı 60 binlerden 10 binin altına geriledi. 16 Haziran tarihinde vaka sayısı 6 bin 221 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayılarında son günlerde biraz da olsa artış görülürken, Sağlık Bakanlığı 17 Haziran güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 17 Haziran güncel vaka ve vefat sayıları...