Son dakika: AK Parti'den İzmir'deki HDP İl binasına saldırıya kınama

Son dakika... AK Parti'den HDP İzmir İl binasına gerçekleşen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama geldi.

TÜRKİYE PROVOKASYONLARA İZİN VERMEYECEKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır.

Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsade etmeyecektir.

Son dakika: HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri! 1 kişi hayatını kaybetti...