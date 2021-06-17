Son dakika... Koronavirüsle mücadelesini güçlü sağlık altyapısıyla dünyaya parmak ısırtacak şekilde sürdüren Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı tedariki sonrası başlattığı etkin ve hızlı aşılama sürecinde de rekor üstüne rekor kırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni süreçte SGK kaydı olan tüm çalışanların, 40 yaş ve üstü ile yeni meslek gruplarının aşılamaya dahil edildiği müjdesini vermişti.
SON DAKİKA 40 MİLYONA DAYANDI
Daha sonra her gün aşılama miktarını katlayarak artıran Türkiye ilk önce 500 bin, önceki akşam da 1 milyon hedefini geçti. Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, dün akşam saatlerinde uygulanan aşı miktarı 40 milyona dayandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada günlük aşılama sayısını daha da artıracak yeni bir müjde verdi. Bakan Koca "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" mesajını paylaştı. Hedef günde yapılabilecek en yüksek aşılama miktarına ulaşarak toplumsal bağışıklığa olabilecek en erken tarihte ulaşmak.
SABİRE HEMŞİREYE BAKAN ÖVGÜSÜ:
BU FEDAKÂRLIKLAR UNUTULMAYACAK
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca dün hemşire Sabire Elen'in "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" başlıklı paylaşımını "Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak" mesajıyla sosyal medya hesabından yayınladı. İzmir Karşıyaka Semt Polikliniği hemşiresi Sabire Elen (24) "Bakanımızın fark edip mesajımı alıntılaması beni ziyadesiyle mutlu etti. Önce inanamadım, sahte hesap mı dedim. Elim ayağım titredi. Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel" dedi.
GÜNDE 2 MİLYON DOZ KAPASİTEMİZ VAR
SABAH'IN aşılama süreciyle ilgili değerlendirmelerini aldığı pandemiyle mücadeledeki kilit hastanelerin başhekimleri "Türkiye'nin günde 2 milyon aşı yapabilme kapasitesi var. Alt yapımız mükemmel" diyor.
PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ VE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK HASTANESI BAŞHEKİMİ PROF. DR. NURETTİN YİYİT: İki hastanemizde de 65 aşı odasında hizmet veriyoruz. Dün 10 bin kişiye randevu açtık. Aşı sırasında vatandaşlar bekliyormuş gibi görünüyor ama aynı anda 65 aşı odasına 6'şar kişiyi alıyoruz ve sıra anında eriyor. Her gün bir öncekinden daha fazla kişiyi aşıyla buluşturuyoruz. Şu anki hızla gidersek haziran sonuna kadar toplumun yüzde 50'sinin birinci doz aşısını yapmış oluruz. Yaz döneminde ikinci dozları da bitiririz. Sağlıkçılar bu savaşta yoruldu ama artık tünelin sonundaki ışık tamamen göründü. Ben zaten aşılamanın tam merkezinde koordinasyonu sağlamak için sürekli sahadayım. Örnek bir aşılama yapıyoruz. Aşı üreticisi olmayan ülkeler arasında en çok aşı temin eden ülkeyiz.
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ DOÇ. DR. NECDET SAĞLAM: Aşılama kapasitemiz gün be gün artıyor. 20 aşı odamızda önceki gün 7 bin 500 kişiyi aşıladık. Gece saat 24.00'e kadar aşılamamız sürüyor. Kapasitemizi şimdi de 12 bine çıkardık. Haziranın sonuna kadar 20 yaşa kadar ineceğiz.
FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKIMİ DOÇ. DR. BARIŞ YILMAZ: Türkiye'de aşı seferberliği başladı. 9 istasyonda günde ortalama 5 bin aşı yapıyoruz. Aşı randevularımızda yüzde 100'e varan doluluk oranları söz konusu. Vatandaşlarımızın bilinçli bir şekilde aşıya yoğun bir ilgisi var.
'HAYDİ İSTANBUL REKORA'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşı uygulama yaşının 40'a indirildiği ve SGK'lı tüm çalışanların aşılanması kararından sonraki ilk gün 275 bin doz aşıyla megakentte en yüksek sayıya ulaşıldığını duyurdu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da dün sosyal medya mesajında "Bugün için 484 bin 483 aşı kapasitesi ile randevularımızı açtık. Maşallah. Haydi İstanbul rekora" ifadelerini kullandı.
DÜĞÜNLERDE YEMEK VE İKRAM YASAĞI KALKTI
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında nikah törenleri ve düğünlere ilişkin yiyecekiçecek ikramı ile azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalar sona erdi.
Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimi ve düğünlerde kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacak.