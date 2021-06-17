PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ VE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK HASTANESI BAŞHEKİMİ PROF. DR. NURETTİN YİYİT: İki hastanemizde de 65 aşı odasında hizmet veriyoruz. Dün 10 bin kişiye randevu açtık. Aşı sırasında vatandaşlar bekliyormuş gibi görünüyor ama aynı anda 65 aşı odasına 6'şar kişiyi alıyoruz ve sıra anında eriyor. Her gün bir öncekinden daha fazla kişiyi aşıyla buluşturuyoruz. Şu anki hızla gidersek haziran sonuna kadar toplumun yüzde 50'sinin birinci doz aşısını yapmış oluruz. Yaz döneminde ikinci dozları da bitiririz. Sağlıkçılar bu savaşta yoruldu ama artık tünelin sonundaki ışık tamamen göründü. Ben zaten aşılamanın tam merkezinde koordinasyonu sağlamak için sürekli sahadayım. Örnek bir aşılama yapıyoruz. Aşı üreticisi olmayan ülkeler arasında en çok aşı temin eden ülkeyiz.

