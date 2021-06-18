Son dakika | FETÖ baskınında teröristbaşının yeni videoları çıktı!

Son dakika... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bylock, Ablalar ve Eğitim Kurumları soruşturmaları kapsamında aranması olan ve gaybubet evlerinde gizlenen firari 9 kişiye yönelik 11 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonun detayları ortaya çıktı. Polis ekiplerince 10 hücre evi ve bir iş yerinde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere Türk lirası, dolar ve Euro cinsi toplam 750 bin lira para, çok sayıda hediyelik market alışveriş kartları, 1 adet 'F' serisi 1 dolar, FETÖ Terör Örgütü elebaşına ait kitaplar, sohbet kasetleri ve dijital materyaller ele geçirildi.