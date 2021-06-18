Video Haber FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar! Yeni beddua videoları ele geçirildi | Video

FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar! Yeni beddua videoları ele geçirildi | Video

FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar! Yeni beddua videoları ele geçirildi | Video
18.06.2021 | 11:14