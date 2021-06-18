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Giriş Tarihi: 18.6.2021 17:01 Son Güncelleme: 18.6.2021 17:17

Son dakika: “” operasyonuna 19 tutuklama!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: “Karagümrük Çetesi” operasyonuna 19 tutuklama!

Son dakika haberine göre ” ismiyle bilinen silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Son dakika... "" ve "" olarak adlandırılan ve eş zamanlı operasyon düzenlenen silahlı suç örgütünün 20 üyesinden 19'u tutuklandı.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler arasındaki ve 'in de tutuklandığı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda "Karagümrük Çetesi" ve "Nurişler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlemişti.

27 şüpheliye yönelik operasyonda 53 adrese baskın yapmış ve 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Aramalarda iki tabanca, 21 mermi, kılıç, kama ve balta ele geçirilmişti.

Son dakika: “Nurişler" operasyonunda flaş gelişme... 19 şüpheli tutuklandı

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Son dakika: “Karagümrük Çetesi” operasyonuna 19 tutuklama!
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