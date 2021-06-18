Son dakika: “Karagümrük Çetesi” operasyonuna 19 tutuklama!

Son dakika... "Karagümrük Çetesi" ve "Nurişler" olarak adlandırılan ve eş zamanlı operasyon düzenlenen silahlı suç örgütünün 20 üyesinden 19'u tutuklandı.
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler arasındaki Anıl Ergin ve Soner Ergin'in de tutuklandığı ifade edildi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda "Karagümrük Çetesi" ve "Nurişler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlemişti.
27 şüpheliye yönelik operasyonda 53 adrese baskın yapmış ve 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Aramalarda iki tabanca, 21 mermi, kılıç, kama ve balta ele geçirilmişti.
Son dakika: “Nurişler" operasyonunda flaş gelişme... 19 şüpheli tutuklandı