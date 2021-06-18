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Giriş Tarihi: 18.6.2021 09:44 Son Güncelleme: 18.6.2021 10:11

Son dakika: “" operasyonunda flaş gelişme... Adliyeye sevk edildiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: “Nurişler operasyonunda flaş gelişme... Adliyeye sevk edildiler
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Son dakika haberine göre İstanbul'da "" ve "" olarak adlandırılan silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler 'nden adliyeye sevk edildi.

Son dakika... İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda "" ve "" olarak bilinen suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlemişti.

27 şüpheliye yönelik operasyonda 53 adrese baskın yapmış ve 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Aramalarda iki tabanca, 21 mermi, kılıç, kama ve balta ele geçirilmişti.

Cezaevinde tutuklu olan 'in kardeşi , kız kardeşi Neslihan Ecim ve oğlu Anıl Ergin'in de son operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmişti.

"Nurişler" operasyonunda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler | Video

'ndeki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: “Nurişler" operasyonunda flaş gelişme... Adliyeye sevk edildiler
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