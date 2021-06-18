Son dakika: “Nurişler" operasyonunda flaş gelişme... Adliyeye sevk edildiler

27 şüpheliye yönelik operasyonda 53 adrese baskın yapmış ve 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Aramalarda iki tabanca, 21 mermi, kılıç, kama ve balta ele geçirilmişti.

Cezaevinde tutuklu olan Nuri Ergin'in kardeşi Soner Ergin, kız kardeşi Neslihan Ecim ve oğlu Anıl Ergin'in de son operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmişti.

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