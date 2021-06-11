Son dakika | Ülkü Ocakları Başkanı'na silahlı saldırıdan da 'Nurişler' çıktı: 2 gün sonra...

2 GÜN SONRA HEDEF BU SEFER ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI

Yapılan incelemelerde, çete üyelerinin eski Karagümrük Spor Başkanı'na yönelik saldırıdan 2 gün sonra 14 Eylül 2020'de Fatih'te aralarında Eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum'un da bulunduğu 2 kişinin silahla yaralanmasına neden olan saldırıyı da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu saldırıda iki tetikçiden birisi operasyonda yakalanırken diğerinin firari olduğu öğrenildi.

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ÇETE LİDERİ CEZAEVİNDE

Başsavcılığın talimatıyla operasyon için harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 şüpheliye yönelik 53 adreste baskın düzenledi. 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında; çete lideri Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin, kardeşi Soner Ergin ve yöneticiler Deniz A., Necmettin A. gibi isimler yer aldı. Aramalarda iki tabanca, 21 mermi, kılıç, kama ve balta ele geçirildi.