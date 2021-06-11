Video Yaşam Ülkü ocakları başkanına silahlı saldırıdan da Nurişler çıktı | Video

Ülkü ocakları başkanına silahlı saldırıdan da Nurişler çıktı | Video

Ülkü ocakları başkanına silahlı saldırıdan da Nurişler çıktı | Video
11.06.2021 | 16:15

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Liderliğini Nuri Ergin’in yaptığı “Karagümrük” ve “Nurişler” çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul merkezli 4 ilde 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmanın, Fatih Karagümrük Spor Kulübü eski başkanı Yaşar Ecim’in geçtiğimiz 12 Eylül’de Beylikdüzü’ndeki bir mekanda silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Nurişler çetesinin elemanları olduğu tespit edildi. Çetenin bu saldırıdan 2 gün sonra farklı tetikçileri kullanarak Fatih’te eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum’a yönelik saldırıyı da gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda "Karagümrük" ve "Nurişler" çetesi olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik olarak sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 27 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 53 adrese baskın yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Soruşturma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı.

BAŞKANA SİLAHLI SALDIRIDAN NURİŞLER ÇIKTI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı saldırı olayıyla ilgili başlattığı soruşturma "Nurişler" çetesine uzandı. İlk etapta Beylikdüzü'ndeki mekanın kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde, Ecim, gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken kimliği belirsiz 2 kişi otoparka geldi. Şüphelilerden biri Yaşar Ecim, otomobiline bineceği sırada silahla ateş etmeye başladı. Ecim'in yere yığılmasının ardından saldırgan koşarak bir motosiklete bindi ve olay yerinden ayrıldı.

TEKNİK TAKİP VE DİNLEMEYE TAKILDILAR
Yapılan geniş çaplı soruşturma sonucu saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Nurişler çetesiyle bağlantılı olduğu saptandı. Çetenin, bölgede bunun gibi çok sayıda silahlı eylemde bulunması üzerine, çete üyeleri için dinleme ve teknik takip kararı alındı.

2 GÜN SONRA HEDEF BU SEFER ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI
Yapılan incelemelerde, çete üyelerinin eski Karagümrük Spor Başkanı'na yönelik saldırıdan 2 gün sonra 14 Eylül 2020'de Fatih'te aralarında Eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum'un da bulunduğu 2 kişinin silahla yaralanmasına neden olan saldırıyı da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu saldırıda iki tetikçiden birisi operasyonda yakalanırken diğerinin firari olduğu öğrenildi.

ÇETE LİDERİ CEZAEVİNDE
Başsavcılığın talimatıyla operasyon için harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 şüpheliye yönelik 53 adreste baskın düzenledi. 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında; çete lideri Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin, kardeşi Soner Ergin ve yöneticiler Deniz A., Necmettin A. gibi isimler yer aldı. Aramalarda iki tabanca, 21 mermi, kılıç, kama ve balta ele geçirildi.

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