Sağlık personellerinin aşılanması ile başlayan koronavirüs aşılama süreci, belirlenen risk gruplarıyla son sürat devam ediyor. Her geçen günle beraber koronavirüs aşısı olan kişi sayısı bir önceki güne oranla katlanarak artıyor. En son olarak 35 yaş üstü vatandaşların koronavirüs aşı randevusu alma ekranı aktif oldu. Müjdeyi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu ve 35 yaş üzeri vatandaşların aşı randevusu işlemlerinin başladığını söyledi. Bu noktada, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere, koronavirüs aşı alma işlemi e-Devlet, e-Nabız, MHRS, ALO 182 ve SMS ile gerçekleştirilebiliyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? | AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Aşı randevusu alma işlemi sırasında Sinovac aşısı ve Biontech aşısından birisinin tercih edilmesi gerekiyor. Aşı randevusu oluşturma yapacaklar, her iki aşıdan birisini seçip aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu iptal edilir mi ve bu durumda tekrardan alınır mı?

İşte, e-Devlet, MHRS, e-Nabız, SMS ve ALO 182 telefonla aşı randevusu alma oluşturma işlemi