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Haberler Gündem Haberleri Aşı randevusu nasıl alınır? e Nabız, e Devlet, ALO 182, SMS ve MHRS ile 35 yaş üstü Kovid aşı randevusu alma ekranı
Giriş Tarihi: 20.6.2021 09:04 Son Güncelleme: 20.6.2021 09:04

nasıl alınır? e Nabız, e Devlet, ALO 182, SMS ve MHRS ile 35 yaş üstü Kovid ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? e Nabız, e Devlet, ALO 182, SMS ve MHRS ile 35 yaş üstü Kovid aşı randevusu alma ekranı

Aşılama faaliyetlerine bağlı olarak e-Nabız, MHRS, e-Devlet, SMS ve ALO 182 telefonla alma ekranı üzerindeki yoğunluk da artıyor. Her geçen gün yeni bir meslek ve risk grubu daha aşılama çalışmalarına dahil ediliyor. Durum böyle olunca, sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Son olarak, 30 yaş üstü vatandaşların koronavirüs aşı randevusu ekranı aktif oldu. işlemi için e-Nabız, MHRS ve ALO 182 gibi çeşitli alternatif yöntemler bulunuyor. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu iptal edilir mi? İşte, adım adım Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma oluşturma ekranı

Sağlık personellerinin aşılanması ile başlayan koronavirüs aşılama süreci, belirlenen risk gruplarıyla son sürat devam ediyor. Her geçen günle beraber koronavirüs aşısı olan kişi sayısı bir önceki güne oranla katlanarak artıyor. En son olarak 30 yaş üstü vatandaşların koronavirüs alma ekranı aktif oldu. Müjdeyi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu ve 30 yaş üzeri vatandaşların aşı randevusu işlemlerinin başladığını söyledi. Bu noktada, koronavirüs sorusuna yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere, koronavirüs aşı alma işlemi e-Devlet, e-Nabız, MHRS, ALO 182 ve SMS ile gerçekleştirilebiliyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? | AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

işlemi sırasında Sinovac aşısı ve Biontech aşısından birisinin tercih edilmesi gerekiyor. Aşı randevusu oluşturma yapacaklar, her iki aşıdan birisini seçip aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu iptal edilir mi ve bu durumda tekrardan alınır mı?

İşte, e-Devlet, MHRS, e-Nabız, SMS ve ALO 182 telefonla aşı randevusu alma oluşturma işlemi

AŞI RANDEVUSU SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı aşının stok ve soğuk zincir aşamalarından, vatandaşın öncelikli grup bilgisi ve randevusuna, hekimin aşıyı kaydetmesine ve ikinci doz randevusunu vermesine kadarki tüm süreci elektronik ortamda yürütüyor.

Öncelikle vatandaşların Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için iki yol var. Vatandaşlar, e-Nabız hesaplarına girerek "Covid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebiliyor.

İkinci yol ise, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atmak. Gelen mesajla vatandaşlar aşı grubunda olup olmadığını öğrenebiliyor. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor.

İNTERNETTEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ AŞI RANDEVU ALMA!

Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra "enabiz.gov.tr" adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

E - NABIZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

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Aşı randevusu nasıl alınır? e Nabız, e Devlet, ALO 182, SMS ve MHRS ile 35 yaş üstü Kovid aşı randevusu alma ekranı
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