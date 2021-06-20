Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren dijital karneler MEB tarafından erişime açıldı. Bakanlığın açıklamasında, dijital karneler için E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi işaret edilirken yüz yüze karnelerin isteğe bağlı olarak 2 Temmuz'da alınabileceği belirtildi. Bu noktada, E Okul karne notları bakma sayfası üzerindeki yoğunluk da bir hayli arttı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, E Okul dijital karne notu öğrenme ekranı ile dönem sonu karneleri ile takdir teşekkür belgesi alıp almadığını kontrol ediyor.

E OKUL KARNE NOTLARI BAKMA 2021

e-Okul VBS girişi dijital karne notu öğrenme ekranı, dünden bu yana öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB E Okul VBS dijital karne notu bakma sayfası ile öğrenciler dijital karnelerine kavuşarak takdir teşekkür belgesi sorgulama da yapabiliyor. Hatırlanacağı gibi, dijital karneler E Okul üzerinden geçtiğimiz yıl da verilmişti. Peki, dijital karne notu E Okul VBS üzerinden nasıl bakılır, karneler nasıl çıkarılır?

İşte, MEB E Okul VBS karne notu görüntüleme ekranı ve dijital karne notu bakma sayfası