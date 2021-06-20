Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi açıklaması
Giriş Tarihi: 20.6.2021 09:11 Son Güncelleme: 20.6.2021 09:11

Son dakika haberi: 'da korkutan ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi açıklaması

Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi açıklaması
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'da şiddetli bir oldu. İstanbul'da meydana gelen deprem, saat 15.07'de gerçekleşti ve şehrin her iki yakasından da hissedildi. İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika notu geçildi. AFAD, depremin merkez üssünün İstanbul Kartal olduğunu bildirirken şiddetini 3.9 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu ve şiddetinin 4.2 olduğunu açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Kartal'da gerçekleşen depremin ardından bir açıklama yaptı ve herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini kaydetti.

Son dakika haberleri... , şiddetli bir ile sallandı. Saat 15.07'de şehrin her iki yakasından da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama AFAD tarafından yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti.

SON DAKİKA | DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE ŞİDDETİ BELLİ OLDU

AFAD'ın son dakika açıklamasında, depremin merkez üssünün İstanbul'un Kartal ilçesi olduğu belirtilirken şiddetinin 3.9 olduğu kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi, İstanbul depreminin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu paylaşırken şiddetinin 4.2 olduğunu bildirdi.

Kandilli ayrıca, depremin yerin 15.4 km altında gerçekleştiğini duyurdu.

VALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremin ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Yerlikaya, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

İSMAİL ÇATAKLI'DAN DEPREM MESAJI

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı. Geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

BAKAN KURUM: OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ekiplerin şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA