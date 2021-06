Annem, hem annem hem babam oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlerle En Baba Buluşma" adlı çevrim içi etkinlikte 81 ilden 700 gençle bir araya geldi. Erdoğan, gençlere şunları söyledi: İzmir 'den bir gencin, ilk çocuğunu kucağına aldığında ne hissettiğini sorması üzerine) Çocuk sahibi olmak tarifi mümkün olmayan hislerden bir tanesi. Sizler de çocuk sahibi olduğunuzda bunu anlayacaksınız. Rabb'im bu güzelliği her aileye her bireye yaşatsın. Koceli 'den bir gencin, "Baba olunca anladım dediğiniz bir hatıranız var mı?" sorusuna) Anne veya baba olma vakası, insanın hayatının daha önceki hiçbir devresinde karşılaşmadığı bir sorumluluk. Ataların her sözü gibi bu ifade de nesillere sari tecrübelerin süzülüp gelen bir irfanın tezahürüdür. Bizim de kendi dünyamızda bunu hem babamıza hem evlatlarımıza karşı yaşamışlığımız elbette vardır.(Babanız Ahmet Erdoğan 'ı kaybettikten sonra size yol gösteren, babalık yapan ikinci bir isim oldu mu? sorusu üzerine) Sürpriz dediğim cevaba geliyorum. Benim abim yoktu. İki tane anne ayrı, baba bir abim vardı, ama beraber yaşamadık. Benim anam da babam da Allah rahmet etsin annem oldu. Annem rahmetli olduğu zaman dünyam yıkılmıştı. Annemin varlığı, benim için hem babalıktı hem annelikti. Kendisine olan sevgim çok çok farklıydı. Annemin şefkati, yaşım nereye gelirse gelsin bir başkaydı. Onun için "Annenizin ayaklarının altını muhakkak öpün" diye her zaman diyorum. Anneciğim bana ayağının altını öptürmek istemezdi. Ben de "Bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun" derdim. Küçük yaşta annesini veya babasını kaybetmiş insanların dünyalarındaki eksikliği tahayyül etmek çok zordur. Babamızı böyle erken yaşta kaybetmenin sıkıntısını çok çok yaşadık.(Baba olmak mı dede olmak mı daha güzel bir duygu sorusu üzerine) Her ikisi de birbirine göre farklı ve güzel. Babalıkta öyle tatlar alıyorsun ki kızda farklı, erkekte farklı. 8 torunum var. Hepsinin de tadı bambaşka. Torunlarımın "Dedeciğim" diye sarılmasının sevgisi başka. Sayı ne kadar artarsa, işin zevki o kadar artıyor.BAŞKAN Erdoğan, bilek güreşinde milli sporcu olan Abdüssamet isimli gence "Pazuların nasıl bir görelim bakalım" dedi. Gencin kendisiyle bilek güreşi yapmak istediğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Ben öyle kuvvetli değilim geç o işi. Mustafa Varank'ın o tür kabiliyetleri var. Seni onunla karşı karşıya getiririz" yanıtını verdi. Sporcu gencin, "Baba adayı bizlere tavsiyeleriniz nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, "En önemli tavsiyem, birbirinizi sevin, saygı duyun, sahiplenin, daima yan yana, omuz omuza olun" dedi.BAŞKAN Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dünyada 82 milyonun üzerinde yerinden edilmiş kişi ve 26 milyonu aşkın mülteci olduğunu ifade eden Erdoğan, "Her bir rakamın, bir insan olduğunu düşünmek, yaşanmakta olan acıların ve insani trajedinin boyutunu anlamak için yeterlidir "dedi. Emine Erdoğan da mesajında "İnsanca yaşam için evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere, dil, din,ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın kapıları açmak, tebessümü esirgememek insanlık vazifesidir" ifadesini kullandı . ANKARABaşkan Erdoğan, Twitter'dan Babalar Günü'nü kutladı. Erdoğan, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da paylaşımında "Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır. Yokluğunda hasreti hiç dinmeyen rahmetli babamı dua ve hürmetle anıyor, değerli eşim ve tüm babaların #BabalarGünü'nü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkarak, onların yüzlerini güldüren koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.