Annem, hem annem hem babam oldu

Giriş Tarihi: 21.6.2021

BAŞKAN ERDOĞAN: Babamızı erken yaşta kaybetmenin sıkıntısını çok yaşadık. Annemin varlığı, benim için hem babalık, hem annelikti. Annem rahmetli olduğunda gerçekten dünyam yıkıldı