Devlet arazisine kaçak çiftlik kurmuştu! Lütfü Türkkan’a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor





İncelemede, 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilirken, Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından yapıların ruhsatlı hale dönüştürülmesi için bir ay süre verildi. Ayrıca Gecekondu Kanununun 18. Maddesi kapsamına giren yapıların yıkılması için İmar Kanununun 42. maddesine göre tespit edilen 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı.