İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ partisinin kuruluş tarihini açıkladı

Özdağ, şunları söyledi:

"19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıkan Ayyıldız Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021'de Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950'nci yıl dönümünde ve büyük taarruzun başlamasının 99'uncu yıl dönümünde, Allah'ın izni ve yardımı ile 'gelecek bin yılda da buradayız' diyerek partimizi kuracağız. Ayyıldız Hareketi'nin partileşme süreci devam ediyor."

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