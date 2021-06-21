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Giriş Tarihi: 21.6.2021 17:10 Son Güncelleme: 21.6.2021 17:13

İYİ Parti'den istifa eden partisinin kuruluş tarihini açıkladı

DHA
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ partisinin kuruluş tarihini açıkladı

Mart ayında İYİ Parti'den istifa eden, Bağımsız Milletvekili partisinin kuruluş tarihini açıkladı. Adana Milletvekili 'un eşlik ettiği Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını belirtti. Özdağ; İYİ Parti'den istifa ederken zehir zemberek açıklamalar yapmış ve, "Makam için partinin onurunu sattılar, kanıtlarım var" demişti. Özdağ, HDP ile gizli anayasa görüşmelerinin yapılmasına da ateş püskürmüştü...

İYİ Parti'den ihraç edilmesi kararı, Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce iptal edilmesi ardından partiden istifa eden , TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti'den ayrılan bir diğer isim Adana Milletvekili 'un eşlik ettiği Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını belirtti.

Özdağ, şunları söyledi:

"19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıkan Ayyıldız Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021'de 'nın 950'nci yıl dönümünde ve büyük taarruzun başlamasının 99'uncu yıl dönümünde, Allah'ın izni ve yardımı ile 'gelecek bin yılda da buradayız' diyerek partimizi kuracağız. Ayyıldız Hareketi'nin partileşme süreci devam ediyor."

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İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ partisinin kuruluş tarihini açıkladı
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