SON DAKİKA! 21 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum

6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:

6 Haziran'da 204 bin 827 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 386, hasta sayısı ise 482 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 96 olarak kayıtlara geçti. Bugün 96 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 48 bin 164 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 6 bin 3 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi. Öte yandan bugüne kadar 55 milyon 455 bin 452 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 287 bin 980'e yükseldi.