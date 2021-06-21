SON DAKİKA! 21 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını 11 Mart 2020 tarihinde ülkemize de sıçradı. Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürürken, salgına karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle nisan ayında rekor seviyelere ulaşan koronavirüs vaka ve vefat sayıları, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihilerini kapsayan tam kapanma döneminde ciddi bir şekilde geriledi. Vaka sayısı aylar sonra 10 binin altına gerilerken, vefat sayılarında da önemli bir gerileme yaşandı. Vaka sayısındaki düşüş dün de devam etti ve 5 bin 91 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı 21 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...