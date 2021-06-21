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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam
Giriş Tarihi: 21.6.2021 07:03 Son Güncelleme: 21.6.2021 07:05

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

Son dakika: Koronavirüste özellikle maske yasağı ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilirken düğümün çözüleceği için geri sayım sona erdi. Kısıtlamalarının kaldırılması konusundaki karar bugün verilecek ve kabine toplantısı sonrasında 'de gözler Başkan 'ın yapacağı son dakika açıklamalarında olacak. Erdoğan kabinede alınan kararları kamuoyuna ilan edecek. İşte masadaki tedbirler

Ve 'de pazar günü yasağı ile maske kısıtlamasının kaderi bugün belli oluyor. Koronavirüste pandemi kısıtlamalarının kaldırılması için gözler bugün yapılacak Kabine toplantısında. Hızlı aşılama ve vatandaşın tedbirlere tam uyumuyla pandemin etkisini önemli ölçüde kıran Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren pazar günleri de sokağa çıkma serbestisi geliyor. İşte kabine toplantısından son dakika haberleri...

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN SAATLER SONRA AÇIKLAMA YAPACAK

Kısıtlamalar ve yeni normalleşmenin ikinci kademesi için önümüzdeki sürecin şekilleneceği kabine toplantısının gerçekleşeceği kritik günde toplantının bitmesi ile birlikte gözler kameraların karşısına geçecek olan Başkan 'da olacak. Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek olan Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu sonrasında kabinenin pandemiye dair alacağı kararları Tüm 'ye ilan edecek

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

İşte kabine gündemine dair sıcak bilgiler;

HAFTA İÇİ AKŞAM KISITLAMASI ESNETİLECEK

Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlama ya 24'e çekilecek ya da tamamen kaldırılacak.

RESTORAN VE AVMLER İÇİN SAAT DÜZENLEMESİ

Restoran, AVM, cafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

Uyarı! Tedbirleri elden bırakamayız: Uzmanlar yeni varyantlara işaret ederek kitle bağışıklığı sağlanana kadar yasaklar kalksa bile kişisel tedbirleri elden bırakmama uyarısı yapıyor

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

Başkan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de pandemi ile mücadele kapsamında alınan ve halen devam eden kısıtlamalar masaya yatırılacak. SABAH'ın edindiği bilgilere göre ibre halihazırda var olan birçok kısıtlamanın esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde. Buna göre;

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

1 Temmuz itibarıyla pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak. Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlamanın kaldırılması ya da 24'e çekilmesi gündemde.

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

Kafe, restoran, mağaza ve tüm dükkanların ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilmesi gündemde. AVM'lerde normal çalışma saatlerine dönecek.

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

Belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi konuşuluyor.

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

DELTA VARYANTI İÇİN TEYAKKUZ: Dünyayı etkisi altına almaya başlayan delta varyantına karşı teyakkuz durumu var. Bu yüzden bası kısıtlamaların devam etmesi, vatandaşın da yasaklar kalksa bile kişisel tedbiri uzun süre elden bırakmaması istenecek.

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

EYLÜL'DE YÜZDE 70 İKİ DOZ AŞILANMIŞ OLACAK: Uzmanlar hastalığı geçirenlerin (test yaptırmamış, hastalığı bilmeden atlatanlar dahil) şu anda nüfusun Hızlı aşılama süreciyle temmuz sonuna kadar yüzde 60, ağustos sonuna kadar yüzde 80 ilk doz aşılarını yaptırmış olacak. Eylül'de yüzde 70'in iki doz aşıları yapılmış olacak. Okullar açılmadan 12-18 yaş grubunun aşılanmasına ilişkin bazı hazırlıklar da yapılıyor. İsrail, ABD ve Kanada bu yaş grubunu aşılıyor. Orada alınacak sonuçlara göre birkaç ay içinde bu yaş grubu ile ilgili de adım atılması bekleniyor.

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

ÜÇÜNCÜ DOZ TEMMUZ'DA: Üçüncü doz aşılarda ise ilk grup olan sağlıkçıların 6 aylık süreleri Temmuz ayı içinde dolacak. Bu grup için hatırlatma dozu gündeme gelecek.

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

AŞILAMADA ŞAMPİYON 5 İL: Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla, Balıkesir aşılamada ilk sırada yer alan 5 il. Buralarda ilk doz aşı nüfusun yaklaşık yüzde 50'sine yapıldı. Toplum bağışıklığına da ilk olarak bu illerin ulaşması bekleniyor.

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

30 YAŞ GRUBUNDA BÜYÜK MUTLULUK

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün 30 yaş ve üstü grup için aşılama müjdesini vermesinin ardından dün bu yaş grubundakiler hastanelere akın etti. İstanbul'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi gibi kentin çeşitli sağlık kuruluşlarından randevularını alarak ilk doz aşılarını yaptıranlar 'Devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çok mutlu ve huzurluyuz" dedi.

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Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam
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