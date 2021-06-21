İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü! | Video

SOMUT ADIM ATMA SIRASI AB'DE

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirterek, Türkiye ile olumlu gündemin hayata geçirilmesinin vaktinin çoktan geldiğini ifade etti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve önkoşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, kamu sağlığı, iklim değişikliği ile içişleri, göç ve terörizmle mücadelede işbirliği alanlarını da içerecek şekilde Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının başlatılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, vize serbestisinin temininin de Türk halkının uzun süredir beklediği bir adım olduğunu belirterek, 18 Mart Mutabakatının tüm unsurlarıyla ve güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

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