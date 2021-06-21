Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü! | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan son dakika açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.