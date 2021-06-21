Son dakika | Mavi Vatan'da yeni dönem: SİDA'lar seri üretime geçiyor

KARGU'YA SON EMRİ İNSAN VERİYOR

İHA ve SİHA'lara ilişkin başta terör örgütü olmak üzere algı oluşturmak isteyen odakları olduğunu kaydeden Demir, "İHA'lar hedef gözetmeksizin vuruyorlar" diyorlar. Bizim herhangi bir operasyonda, son emrin verilmesi konusunda sistemimizin ne kadar katı olduğunu herkes biliyor. TSK'nın disiplini herkesçe malum. O mekanizma içinde kimsenin keyfi hareket etme imkânı yok. Kargu İHA'nın, hedefi otonom olarak vurduğu ile ilgili haberler çıktı. Teknolojik olarak biz bu kabiliyeti sahaya çıkarabilecek durumda olmamıza rağmen, hiçbir zaman yüzde yüz belirlenmeyen bir hedefe angaje olmadı. Hedefin insan kontrolünde olduğunu söyledik" diye konuştu. Demir şöyle devam etti:



