Son dakika haberi... Türkiye'nin gözü-kulağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında olacak. Son Kabine toplantısı 31 Mayıs'ta gerçekleşmiş ve yeni kademeli normalleşme dönemi duyurulmuştu. Temmuz ayına yaklaşılması ve aşılama sürecinin hız kazanması ile birlikte yeni normalleşme kararları da merak ediliyor. Kabine toplantısında koronavirüste pazar günü yasağının kaldırılması, maske yasağı ve yerli aşı çalışmaları ile birlikte diğer konular ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek?