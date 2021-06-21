Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü: "Duacıyız..."

Antalya'da yaşayan Alman Marion Füller ve Michael Wigant çifti ise, Türk toplumunun koronavirüs tedbirlerine çok dikkat ettiğini belirtti. Michael Wigant, Almanya'da röntgen çektirmek için iki ay beklemesine karşın Türkiye'de 20 dakikada röntgen çektirebildiğini belirterek, "Bana göre Türkiye'deki sağlık sistemi Almanya'dakinden daha iyi" diye konuştu.

'SÜREÇ MÜKEMMEL İŞLEDİ'

Balıkesir'de yaşayan Yunan Yiannnis Yiatilis de, Türkiye'de sağlık sisteminin net ve temiz olduğunu belirterek, aşılamada da çok kolay bir şekilde randevu alabildiğini söyledi. Aşılar arasında tercih yapabilmenin de kendisi için sürpriz olduğunu vurgulayan Yiatilis, Türkiye'de kendisini güvende hissettiğini aktardı.

İzmir'de yaşayan İtalyan Siyma ve Carlo Brivio çifti ise, İtalya'ya dönüp koronavirüs aşısını yaptırmayı düşündüklerini ancak İtalya'daki arkadaşlarını aradıklarında onların da hala aşı olmadığını öğrendiklerini söyledi. Türkiye'de aile hekimlerini aradıklarında hemen aşı için çağrıldıklarını söyleyen Carlo Brivio, "Aradığımızda inanamadık. Aşı için hemen çağrılmıştık. Siyma sonrasında gittiği anda kaydı alındı ve aşılaması yapıldı. Ben de sonraki hafta aşı randevusu aldım. Üç hafta sonra da ikinci aşılarımızı olduk. Hiçbir aksaklık yaşamadık süreç mükemmel işledi. Yaşadıklarımı İtalya'daki aynı yaşta olan arkadaşlarıma anlattığımda onların hala aşı olmadıklarını öğrendim" ifadesini kullandı.