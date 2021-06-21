Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü | Video

Türkiye'de yaşayan yabancılar, İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan belgeselde Türk sağlık sisteminden övgüyle bahsetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan, Türkiye'de yaşayan yabancıların sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı belgesi paylaştı. Altun, paylaşım ile birlikte, "Ülkemizde yaşayan uluslararası misafirlerimiz Türk sağlık sistemiyle ilgili memnuniyetlerini 'Bu Topraklara Aşık' serisinde anlattı. Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak gayretle işlerini yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.