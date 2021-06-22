Bilim Kurulu Üyesi Yavuz'dan Delta varyantı uyarısı: O iki ayda çok temkinli olmalıyız





"Toplumu da gözlemliyorum, inanmaz kalabalıklar görüyorum. Oysa Eylül'e kadar bir pik yaşamamız için hiçbir neden yok hala. Geçtiğimiz Nisan'dan Mayıs'tan çok farklı değil durum çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu hala tam aşılı değil. Yeni bir varyant, daha bulaşıcı bir varyant var. Biz eğer aşılama ile birlikte kontrol önlemlerini birdenbire bırakırsak, bu böyle bu devam eder. Aşılardan da kaçabiliyor bu varyant.