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Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı
Giriş Tarihi: 22.6.2021 17:37 Son Güncelleme: 22.6.2021 17:38

İletişim Başkanı , muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı

İYİ Partili ’ın kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alan muhabiri , Türkkan'ın korumaları tarafından darbedildi. İletişim Başkanı , çirkin saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz." dedi.

Kocaeli'de, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili 'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımına başlandı. Çiftlikte bugün başlanan kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen muhabiri , iddialara göre çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen ve kamerası ile Drone'u zarar gören muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BU BARBARLIĞI KINIYORUZ"

İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çirkin saldırıya sert tepki gösterdi. Altun, "Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Türkkan’ın kaçak çiftliği yıkılıyor!
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı
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