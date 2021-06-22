İYİ Partili Türkkan’ın kaçak çiftliği yıkılıyor!





Türkkan'a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki 15 yapının kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi.

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15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı.