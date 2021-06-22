SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumalarından gazetecilere skandal saldırı! Kanlar içinde bıraktılar
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Son dakika haberleri... İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının yıkımını görüntüleyen gazetecilere skandal saldırı!
Dilovası Belediyesi ekipleri, geçen yıl haziran ayında İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası ilçesi Köseler Köyü'ndeki çiftliğinde incelemelerde bulundu.