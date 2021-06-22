SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumalarının darp ederek kanlar içinde bıraktığı gazeteciden açıklama!

Son dakika haberleri... Kocaeli Dilovası İlçesinde bulunan, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait çiftlikte, TOKİ arazisine kaçak olarak yapıldığı tespit edilen ve yıkımlarına karar verilen 15 kaçak yapı’nın yıkımını haber yapan İHA muhabiri Mustafa Uslu, çiftlik çalışanı olduğu iddia edilen 4 kişinin saldırısına uğradı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili olan Lütfü Türkkan'a ait, Dilovasında bulunan çiftlikte, geçtiğimiz aylarda yapılan incelemler sonucu 15 yapının, kaçak olarak TOKİ arazisinde yapıldığı belirlendi. Konu ile ilgili başlatılan hukuki süreç sonucu, bu yapıların tahliyesi ve yıkımı hakkında karar verildi. Verilen karar doğrultusunda,Pazartesi günü sabah saatlerinde güvenlik güçleri ve belediye ekipleri bölgeye giderek, yapıların tahliye edilmesi için verilen sürenin sona erdiğini çiftlikte bulunan yetkililere bildirdi. Ardından da , daha önceden kaçak olarak yapıldığı tespit edilen yerler incelenerek belediye ekipleri tarafından tahliye işlemi gerçekleşti. Çiftlikte bugün başlanan kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen İHA muhabiri Mustafa Uslu, iddialara göre çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen ve kamerası ile Drone'u zarar gören Muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.