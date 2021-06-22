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Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:02 Son Güncelleme: 22.6.2021 07:05

Mahkeme emsal karar! ‘Yedek hatla’ tuzak kuran eşe 3 yıl hapis talebi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Mahkeme emsal karar! ‘Yedek hatla’ tuzak kuran eşe 3 yıl hapis talebi

Boşanma aşamasındaki eşinin kullandığı hattın yedeğini çıkardı, rehberindeki kişilere mesaj atarak hakaret etti. Mahkemelik olan koca hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi

Geçen yıl yaşanan olayda, boşanma aşamasında olan eşinden intikam almak isteyen Fatih Y., akıllara durgunluk verecek bir plan hazırladı. Genç adam eski eşi .'nin kullandığı hattı daha önce kendi adına aldığı için, GSM şirketinden yeni bir SİM kartı talebinde bulundu.



Aldığı kartla eşinin rehberine ulaşan Fatih Y. eşinin akrabaları ve arkadaşlarına Semra Y. gibi davranarak mesajlar göndermeye başladı.



AKRABALARI ORTAYA ÇIKARDI
Kendilerine gelen mesajlarla şoke olan Semra Y.'nin arkadaşları ve akrabaları durumu genç kadına anlatınca gerçek ortaya çıktı. Telefonunun boşanma aşamasındaki eşi tarafından ele geçirildiğini fark eden Semra Y., 'na başvurarak Fatih Y., hakkında suç duyurusunda bulundu.



RENCİDE EDİP KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ
Genç kadın verdiği ifadesinde kullandığı hattının yıllar önce Fatih Y. tarafından çıkarıldığını, boşanma aşamasına geldiklerinde kendisinden intikam almak için SİM kart çıkarttırarak rehberini ele geçirdi.



Akrabası ve arkadaşlarına adına rencide edici ve küçük düşürücü mesajlar atıldığını söyleyerek eşinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine intikamcı koca hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Fatih Y. genç kadının kullandığı hattın kendi üzerine ait olduğunu, boşanma aşamasında son iki aydır fatura ödenmediği için kartı yenilemek zorunda kaldığını, eşinin gruplarına mesajlar attığının ancak hakarette bulunmadığını belirtti.



Genç adam ifadesinin devamında, eski eşinin adına mesajları attıktan sonra hattı işlevsiz hale getirdiğini söyledi. Fatih Y.hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli koca ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak.

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Mahkeme emsal karar! ‘Yedek hatla’ tuzak kuran eşe 3 yıl hapis talebi
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