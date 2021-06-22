Son dakika | Başkan Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: Tüm dünyaya ilan etti

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'nda önemli mesajlarda bulundu. Başkan Erdoğan küresel ekonominin sancılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Dünya ekonomisi 2020'de dünya yüzde 3.5 küçüldü. Küresel ticaret yüzde 10'a yakın daraldı." dedi.

BÜYÜME VE İHRACAT MESAJI

2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme oranı yılın geri kalanı için beklentilerimizi artırdı. OECD raporlarında Türk ekonomisi için 2021'de yüzde 5,7 ve 2022'de yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor. Bu, OECD üyeleri arasında öngörülen en güçlü toparlanmalardan biridir.

Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz.