Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Cumnhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dünyadaki aşı adaletsizliği ile ilgili, "85 yoksul ülkenin aşıya erişim imkanı bulunmuyor. Aşı ve ilaç adil şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmalı" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin yerli aşısının tüm insanlığın aşısı olacağını belirtti.