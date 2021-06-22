SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 5.3'lük deprem! Muğla ve birçok ilden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberleri... Muğla, gece saatlerinde yaşanan deprem ile sallandı. Ege Denizi'nin Datça açıklarında 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD son depremler verilerine göre, 5.3 şiddetindeki deprem, saat 01.14'te gerçekleşti. Deprem, yerin 11.40 km derinliğinde meydana geldi ve Muğla'nın birçok ilçesinden de hissedildi. Deprem, Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.
AFAD, depremin ardından son dakika notu paylaştı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
Geçmiş olsun Muğla.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 21, 2021
Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
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KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI: 5.5 ŞİDDETİNDE!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyururken, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise 5.6 olarak duyurdu.,
Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! | Video
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