Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 5.3'lük deprem! Muğla ve birçok ilden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:07 Son Güncelleme: 22.6.2021 07:08

SON DAKİKA: 'nde 5.3'lük deprem! Muğla ve birçok ilden hissedildi... ve son depremler listesi

SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 5.3'lük deprem! Muğla ve birçok ilden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

'ın duyurduğu son dakika verilerine göre, 'nin Datça açıklarında 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Datça ve Bodrum başta olmak üzere, Muğla'nın birçok ilçesinden hissedildi. Saat 01.14'te gerçekleşen deprem, 11.40 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli de depreme ilişkin son dakika notu geçti. , depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu belirtirken şiddetini 5.5 olarak açıkladı. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

Son dakika haberleri... Muğla, gece saatlerinde yaşanan deprem ile sallandı. 'nin Datça açıklarında 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. son depremler verilerine göre, 5.3 şiddetindeki deprem, saat 01.14'te gerçekleşti. Deprem, yerin 11.40 km derinliğinde meydana geldi ve Muğla'nın birçok ilçesinden de hissedildi. Deprem, Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.

SON DAKİKA | EGE'DE 5.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD, depremin ardından son dakika notu paylaştı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI: 5.5 ŞİDDETİNDE!

Boğaziçi Üniversitesi depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyururken, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise 5.6 olarak duyurdu.,

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! | Video

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu kez çok farklı...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 5.3'lük deprem! Muğla ve birçok ilden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA