Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi: Cenazeme gelmeyeceksin, hakkımı helal etmiyorum! - Son Dakika Haberler

"DÜRÜST VE GÜVENİLİR GAZETECİLER NİYE BU MEVZUDAN HİÇ BAHSETMİYOR?"

Bu paylaşımından kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım daha yapan Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" dedi.

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