Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi! | Video

Gazeteci Yılmaz Özdil bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Uğur Dündar'ı hedef aldı. Uğur Dündar'ın, Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği parayla Artı 1 TV'yi kurduğunu iddia eden Özdil yaptığı paylaşımda, "SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" dedi. Özdil'in bu açıklamalarına tepki gösteren Dündar ise Özdil'in kendisini iyi tanıdığını vurguladı ve "Yılmaz Özdil, benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim şerefime namusuma ima yollu laf söylersin" dedi.