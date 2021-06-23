Can Ataklı'dan Artı 1 TV ile ilgili şok iddia: 40 milyon TL'yi buharlaştıran CHP'li kim?

Kara para aklamakla suçlanan, hakkında Türkiye ve ABD'de yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazetecilerle şaibeli ilişkiler kurduğu ortaya çıkmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın CHP yandaşı Artı 1 TV'nin kuruluşunda etkili olduğu iddiası sonrası ortalık karıştı. Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullanırken, bir başka Sözcü Yazarı Uğur Dündar bu sözlere ateş püskürdü.

Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" dedikten sonra, 'Karşıma çıkma, fena yaparım' sözleriyle de Özdil'i tehdit etti.

Dündar'a, Özdil'in yanıtı ise manidar oldu. Özdil, 'Yani kanal kiminmiş?' diyerek bir göndermede daha bulundu. Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili skandalın patlamasının ardından muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı'dan da şok bir iddia geldi.

Ataklı, "Artı 1 TV'nin kuruluş aşamasında bir CHP'linin 40 milyon TL'yi buharlaştırdığını söyledi. Ataklı, kanal ile ilgili birçok şaibenin de konuşulduğunu belirtti.