Can Ataklı'dan şok iddia "40 milyon para kayıp! Önemli bir CHP'li.."
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Can Ataklı; Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil'i birbirine düşüren, Sezgin Baran Korkmaz'ın desteğinin olduğu belirtilen Artı 1 TV ile ilgili yeni bir iddiayı ortaya attı. Ataklı, YouTube kanalında kanalın kuruluşunda birçopk şaibenin olduğunu söyledi, CHP'li bir ismin 40 milyon TL parayı buhar ettiğini belirtti.