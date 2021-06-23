Can Ataklı'dan şok iddia "40 milyon para kayıp! Önemli bir CHP'li.."

Can Ataklı; Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil'i birbirine düşüren, Sezgin Baran Korkmaz'ın desteğinin olduğu belirtilen Artı 1 TV ile ilgili yeni bir iddiayı ortaya attı. Ataklı, YouTube kanalında kanalın kuruluşunda birçopk şaibenin olduğunu söyledi, CHP'li bir ismin 40 milyon TL parayı buhar ettiğini belirtti.