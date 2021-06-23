Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan MKE açıklaması: Özelleştirme yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Afganistan'a yeni asker göndermemiz söz konusu değil. Orda zaten mevcudiyetimiz var" dedi.

Kabil Havalimanı'nda Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama yapan Bakan Akar, şunları ifade etti:

"Afgan kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlamanın arayışı içindeyiz. Şu anda mevcudiyetimiz orada zaten var, asker göndermek gibi durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle teması sürdürüyoruz, arayış içindeyiz.

Çalışmalar tamamlandığında gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Bizim için esas olan Kabil Havaalanı önemli, oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz her şey Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için."