Video Haber Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan MKE ve Kabil Havalimanı açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan MKE ve Kabil Havalimanı açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan MKE ve Kabil Havalimanı açıklaması!
23.06.2021 | 17:11

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'a asker gönderilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Akar, MKE'nin özelleştirileceği iddialarını da yalanladı, "Özelleştirme yok" dedi.

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