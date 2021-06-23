Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan MKE ve Kabil Havalimanı açıklaması!
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'a asker gönderilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Akar, MKE'nin özelleştirileceği iddialarını da yalanladı, "Özelleştirme yok" dedi.